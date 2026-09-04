Miftaraj: Historia do ta mbajë mend Avni Deharin si dikush që po tallet me Kuvendin e Kosovës
Ehat Miftaraj nga IKD ka reaguar pasi Avni Dehari ka caktuar seancën për konstituimin e Kuvendit të Kosovës më 9 shtator. Miftaraj ka shkruar se historia do ta mbajë mend Deharin si dikush që po tallet me Kuvendin. “Avni Dehari e ka shëndërruar Kuvendin e Kosovës në lodër me të cilen luan sipas tekeve të…
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Ehat Miftaraj nga IKD ka reaguar pasi Avni Dehari ka caktuar seancën për konstituimin e Kuvendit të Kosovës më 9 shtator.
Miftaraj ka shkruar se historia do ta mbajë mend Deharin si dikush që po tallet me Kuvendin.
“Avni Dehari e ka shëndërruar Kuvendin e Kosovës në lodër me të cilen luan sipas tekeve të tij dhe urdhërave që merr nga partia.Republika i duron dhe i tejkalon dhe keto sfida, padyshim. Historia do i mbaj mend, e pasardhesit e ketyre qe po tallen me Kuvendin e Republiken mbase do skuqen dhe do iu vie marre per keto veprime te familjareve te tyre.”, ka shkruar ai.