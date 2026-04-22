Mic Sokoli nderohet në 145-vjetorin e rënies heroike

22/04/2026 13:27

Në fshatin Slivovë të Ferizajt janë zhvilluar homazhe në nder të 145-vjetorit të rënies së heroit kombëtar Mic Sokoli.

Kjo ngjarje u organizua nga Komuna e Ferizaj, në bashkëpunim me Organizatën e Veteranëve dhe Dëshmorëve të Tropojë.

Gjatë aktivitetit u vendosën kurora lulesh dhe u bënë homazhe në nderim të figurës së Mic Sokoli, i cili njihet për aktin e tij heroik në Beteja e Slivovës, ku sakrifikoi jetën për lirinë e vendit.

“Përkujtimi shërbeu si një moment reflektimi mbi rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë historike dhe vlerave kombëtare, duke u bërë njëkohësisht edhe një thirrje për edukimin dhe frymëzimin e brezave të rinj me shembujt e sakrificës dhe atdhedashurisë”, thuhet në njoftimin e komunës.

