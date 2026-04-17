Messi reagon për herë të parë pasi bleu skuadrën spanjolle, nga ndikimi i tij, klubi arrin sukses të madh brenda 24 orëve

Leo Messi dje i është futur biznesit, duke u bërë pronar i skuadrës së futbollit nga Spanja, UE Cornella. Argjentiasi ka reaguar për herë të parë, ku ka publikuar në Instastory llogon e skuadrës dhe njoftimin ku bëhet i ditur se ai është pronar i ri. Por skuadra e Cornellas ka arritur suksesin e parë…

17/04/2026 22:05

Leo Messi dje i është futur biznesit, duke u bërë pronar i skuadrës së futbollit nga Spanja, UE Cornella.

Argjentiasi ka reaguar për herë të parë, ku ka publikuar në Instastory llogon e skuadrës dhe njoftimin ku bëhet i ditur se ai është pronar i ri.

Por skuadra e Cornellas ka arritur suksesin e parë që prej kur njoftoi se Leo Messi ka blerë aksionet.

Nga 30 mijë ndjekës sa kishte dje në Instagram, skuadra katalanase aktualisht numëron 173 mijë ndjekës, apo 143 mijë më shumë.

Ky padyshim se është një sukses i jashtëzakonshëm për UE Cornella dhe imazhin e klubit.

