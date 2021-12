Messi kundër Ronaldos, ja kush qëndron më mirë sa i përket statistikave në Ligën e Kampionëve

Në shortin e hedhur, derbi më i zjarrtë ishte mes PSG-së dhe Manchester Unitedit, ku do shohim sërish betejën mes dy më të mirëve të të gjitha kohërave, Lionel Messin dhe Cristiano Ronaldos, shkruan lajmi.net.

Dyshja do takohen në një fazë të eliminimit direkt për herë të parë që nga sezoni 2010/11, ku u përballen në gjysmëfinale.

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo will meet in the Champions League knockout stages for the first time since the 2010/11 semi-final.

🐐 vs 🐐#UCLdraw #UCL pic.twitter.com/G8fubkX0q1

