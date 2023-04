Mësohen kundërshtarët e mundshëm të Kosovës në EuroBasket 2025

Sot në Mynih të Gjermanisë janë vendosur vazot para shortit të raundit të tretë parakualifikuese të FIBA EuroBasket 2025.

Shorti do të hedhet më 25 prill ng aora 14:00, kurse Kosova dhe Shqipëria bëjnë pjesë në të njëjten vazo, shkruan Lajmi.net

“Dardanët” bëjnë pjesë në vazon e tretë, së bashku me Norvegjinë, Irlandën dhe Shqipërinë. Kurse kundërshtarët e saj do të përcaktohen nga vazo 1 dhe 2.

Në këto dy vazot e para, bëjnë pjesë shtetet, si: Bullgaria, Rumania, Zvicra, Kroacia, Danimarka, Sllovakia, Austria dhe Luksemburgu.

12 shtetet do të bëjnë pjesë në katër grupe me nga tre ekipe. Ky raund do të zhvillohet nga data 19 korrik deri më 5 gusht./Lajmi.net/