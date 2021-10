Mënyra e çuditshme se si ushtarët e Koresë së veriut demonstrojnë forcën e tyre para liderit Kim Jong-un / Video

Të gjithë e dimë se sa të përkushtuar janë qytetarët e Koresë së veriut ndaj liderit të tyre, por me sa duket nuk krahasohet me përkushtimin e ushtarëve, shkruan lajmi.net.

Në një performancë para liderit suprem, ushtarët kanë demonstruar fuqinë e tyre, duke treguar se sa të gatshëm janë për të mbrojtur liderin dhe shtetin e tyre.

Në video shihen ata teksa performojnë arte marciale, duke thyer drunj dhe tjegulla me shqelma dhe kokë.

Lideri suprem Kim Jong-un dhe zyrtarë të tjerë të lartë të shtetit korean verior ishin prezent për të parë prezantimin e forcave ushtarake. /Lajmi.net/

