Memli Krasniqi takon senatorin Murphy: Miqësia me SHBA-në është e pathyeshme Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka takuar në Washington DC, senatorin e shtetit Connecticut, Chris Murphy, njëherësh anëtar i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme në Senatin amerikan. Kreu i PDK-së tha se me senatorin Murphy kanë diskutuar për zhvillimet e fundit gjeopolitike, situatën aktuale në Ballkanin Perëndimor, me theks të veçantë situatën e sigurisë në…