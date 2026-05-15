Mehani reagon: Unë jam më i fortë se çdo herë, sulmet tinzare nuk me ndalin e s’do të fitojnë mbi mua

Hysni Mehani, nga dega e LVV-së në Skenderaj i cili dje u sulmua fizikisht, ka thënë se ‘’sulmet tinzare’’ nuk e ndalin atë. Mehani ka shtuar edhe se, ai është mirë dhe më ‘’i fortë se çdo herë’’. Postimi: Të dashur miq, Unë jam mirë dhe më i fortë se çdo herë. E kam të…

Lajme

15/05/2026 20:33

Hysni Mehani, nga dega e LVV-së në Skenderaj i cili dje u sulmua fizikisht, ka thënë se ‘’sulmet tinzare’’ nuk e ndalin atë.

Mehani ka shtuar edhe se, ai është mirë dhe më ‘’i fortë se çdo herë’’.

Postimi:

Të dashur miq,

Unë jam mirë dhe më i fortë se çdo herë. E kam të pamundur me ju përgjigjë secilit, por ju falenderoj secilin.

Sulmet tinzare me banda, as nuk më ndalin dhe asnjëherë nuk do të fitojnë mbi mua, deri në frymën e fundit.

