​Mehaj takohet me këshillues të NATO-s, diskutojnë rreth situatës së sigurisë Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, priti në takim oficerët e Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s të prirë nga Gjeneral Hoope, këshilltarët bilateralë ushtarakë, si dhe atashetë e mbrojtjes rezidentë në vendin tonë. Ministri Mehaj diskutoi situatën e sigurisë me autoritetet ushtarake ndërkombëtare ndërlidhëse me Ministrinë e Mbrojtjes dhe FSK-në Mehaj, i shoqëruar nga Zv.…