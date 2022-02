“Më lërë të flas ose nuk qëndron në studio”, përplasen Haradinaj e Syla: Jemi në studio këtu, jo në ushtri

Gjatë këtij debati, në një pyetje të gazetarit Valon Syla ka lindur një debat mes tij dhe Haradinajt i cili nuk dëshironte që të ndërprehej në përgjigje.

“Ajo që e kisha pyetur zotëri Haradinaj është që, pasi ka qenë kryeministër dhe komandant i luftës, i njeh mirë rrethanat, a mendoni se lufta në Urkainë do i shërbej mirë interesit dhe diplomacisë së Kosovës në përfundimin e galjeve me Serbinë apo si mendoni se do të përfundojë”, kishte pyetur Syla në T7.

“Kam një konsistencë 23 vjet. Dhe në këtë konsistencë kam arritur të binë Amerikën se idetë për të ndarë Kosovën janë të rrezikshme. Këtë e kam bërë me taksën. Nuk kam qenë vetë. Kam pasur institucionet e sigurisë me vete. Kam arritur si rezultat në marrëdhëniet me ta të krijojë ushtrinë, të marrim pronësinë e Trepçës dhe pavarësimin energjetik. Jjo është marrëdhënie ime me Amerikën. Dhe në këtë kohë kur kam pasur taksën deklarimi im ka qenë “jam ushtar i Amerikës”. Ta kemi të qartë“, i ishte përgjigjur Haradinaj, por në momentin kur Syla u mundua të bëjë edhe një nënpyetje atëherë debatoi me Sylën.

“Mos më ndërprej. Më lërë të flas ose nuk qëndroj në studio”, tha Haradinaj.

“Zotëri Haradinaj. Këtu jam për të pyetur. Në momentin kur doni të thoni se jo nuk bën tash të flas atëherë jemi në ushtri e jo në emision. Kemi edhe pyetje e nënpyetje kuptohet”, shtoi Syla.

“Dëgjo të lë të flasësh. Të lë me fol por kur flas unë duhet të më dëgjosh, përndryshe nuk qëndron në studio”, i ishte përgjigjur Haradinaj.