Southamptoni ka triumfuar me rezultat të thellë 4-1 ndaj Brentfordit.

Një nga katër golat e shënuar të Southamptonit u shënuar nga sulmuesi i Kombëtares Shqiptare, Armando Broja.

Broja arriti të realizonte golin e tretë duke shënuar në minutën e 49-të, kur mori një top nga Romeu nga mesi i fushës për të shkuar deri tek afërsia e zonës së portierit duke e konkretizuar në gol.

Me golin e sotëm të shënuar, asnjë lojtar tani nuk ka realizuar më shumë gola për Southamptonin – sesa Broja.

Sulmuesi shqiptar realizoi golin e pestë për klubin në Premierligë këtë sezon, duke qëndruar në nivel me mesfushorin James Ward-Prowse.

◉ Armando Broja (5)

◉ James Ward-Prowse (5)

◉ Che Adams (3)

◉ Jan Bednarek (3)

