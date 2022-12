Me 22 dhjetor shqyrtohet në Kuvend Projektligji për paga dhe zyrtarët publikë Kuvendi i Kosovës me 63 vota për ka miratuar mocionin për shmangien nga afatet procedurale të parapara për Projektligjin për paga dhe atë për zyrtarët publikë, pa përkrahjen e opozitës. Kësisoj, dy projektligjet do të shqyrtohen në lexim të dytë të enjten e 22 dhjetorit. Duke arsyetuar mocionin, shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje,…