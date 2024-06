Mbyllet QMF-ja në “Kalabri”, qytetarët ankohen: Na kanë marrë në qafë – komuna jep detaje

Mbyllja e Qendrës së Mjekësisë Familjare (QMF-IX) në “Kalabri” për shkak të renovimit, që parashihet të zgjasë deri në tre muaj, ka krijuar shqetësim tek qytetarët e kësaj rrethine në kryeqytet.

Ani pse Komuna e Prishtinës ka dalë me njoftim disa ditë para mbylljes, ata thonë se nuk janë informuar për një gjë të tillë.

Qytetarët e “Kalabrisë” e konsiderojnë sfidë mbylljen e kësaj qendre dhe vizitën nëpër QMF-të e tjera të kryeqytetit.

Isuf Ahmeti për KosovaPress thotë se për shkak të moshës dhe lëvizjes së shpeshtë të veturave do ta ketë të vështirë të shkojë për vizitë në QMF-të e tjera të kryeqytetit.

Madje, ai shprehet skeptik që procesi i renovimit do të përfundojë brenda tre muajve siç është premtuar, derisa tregon se nuk është njoftuar për këtë vendim të komunës.

“Qenka shumë keq, edhe ne tash si banorë prej këtu e kemi problem të shkojmë në ambulantat e tjera shumë. Sidomos unë që jam në moshë, në këtë lëvizje të shpeshtë veturave që po ka rrugëve, si të shkojë. Nuk ka familje, që nuk ka njerëz të sëmurë…Na paskan marrë në qafë në këtë punë, nuk e kam ditur fare, qenka tre muaj po do të shkojë një vit gati. Këta kanë thënë tre muaj, asnjëherë nuk ka dalur siç kanë thënë”, thotë Ahmeti.

Po ashtu, edhe Bajram Çitaku potencon se nuk ka qenë i informuar për mbylljen e Qendrës së Mjekësisë Familjare në lagjen e tij, e cila u bë me 3 qershor.

Mos marrjen e shërbimeve për shkak të renovimit përgjatë tre muajve, Çitaku e konisderon si dëm të madh për qytetarët.

“A jeni informuar paraprakisht se do të mbyllet? Nuk e di…Është dëm i madh për tre muaj të mbyllet. Kanë nevojë populli (të vizitohen tek mjeku)”, shprehet Citaku.

Shaban Kolaj tregon se për shkak të moshës së shtyrë, ka nevojë që të vizitohet tek mjeku më shpesh, derisa shpreson që riparimi i kësaj qendre të bëhet sa më shpejtë.

“Sigurisht se i vjetër 70 vjeç, normale ka nevojë çdo njeri (të vizitohet tek mjeku). Por, shpresoj që riparohet sa më shpejtë dhe ta kemi edhe më afër nuk do të ishte keq. Por, doktorë ka gjithandej”, thotë Kolaj.

Ndërkaq, lidhur me këtë çështje, drejtori i Shëndetësisë në Komunën e Prishtinës, Izet Sadiku thotë se mbyllja e QMF-së në “Kalabri” është bërë për shkak të nevojës për renovim.

Për KosovaPress, Sadiku potencon se punimet mund të zgjasin deri në tre muaj.

Ai thotë se qëllimi i këtij veprimi ka qenë krijimi i kushteve më të favorshme për stafin e punës dhe vetë pacientëve.

“Qendra e Mjekësisë Familjare në Emshir (Kalabri), është qendër në të cilën ne kem filluar renovimin e saj. Për këtë arsye nga 3 qershori i këtij viti, qytetarët e Emshirit nuk do të marrin shërbime për diku rreth dy deri në tre muaj sipas operatorit ekonomik që ka filluar renovimin atje. Qëllimi ynë është që ajo qendër e cila ka qenë shumë e ngarkuar gjatë procesit të Covid 19 në Kosovë, për arsye se ka qenë qendra e cila ka dhënë shërbime për pacientët me Covid 19 dhe ka pasur dëmtime të mëdha të institucionit, ne kem i filluar ta bëjmë renovimin komplet të saj, me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për punë. Për arsye se duke krijuar kushte më të mira për punë ne krijojmë mundësi për të dhënë shërbime më cilësore për qytetarët e kryeqytetit”, thekson Sadiku.

Qytetarët e “Kalabrisë” mund të vizitohen dhe të marrin shërbime mjekësore nëpër të gjitha Qendrat e Mjekësisë Familjare në kryeqytet.