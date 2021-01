Mbyllet pjesa e parë, Milani duke fituar

Zlatan Ibrahimovic nuk arriti të konkretizojë penalltinë e fituar nga Leao, mirëpo aty pranë ishte Rebic për të hapur sfidën në minutën e 22-të, shkruan lajmi.net

Bologna pati disa raste të mira, mirëpo Gianluigi Donnarumma tregoi edhe një herë se pse është numri një në portën e Milanit.

Me këtë rezultat, Rosonerët largohen pesë pikë nga përcjellësi i tyre më i afërt, Interi./Lajmi.net/

2⃣ A second Serie A goal this season for Ante Rebic! Great instinct to follow up and good composure to finish…pic.twitter.com/uLd8cH8iAH

— SempreMilan (@SempreMilanCom) January 30, 2021