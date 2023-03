Mbyllet afati për certifikim të partive për zgjedhjet e 23 prillit, Lista Serbe nuk aplikon Lista Serbe nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit. Kjo është konfirmuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor përmes një komunikate, përcjell lajmi.net. Siç ka thënë KQZ, përgjatë gjithë periudhës nuk ka pranuar asnjë aplikim, çka do të thotë se as Lista Serbe nuk ka qenë e interesuar për të aplikuar, gjegjësisht për të…