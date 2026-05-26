Lansohet një platformë e re që ka të bëjë me dialogun Kosovë-Serbi, Sorensen njofton se gratë do të japin ekspertizë

I Dërguari i Posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sørensen, njoftoi se, në bashkëpunim me UN Women për Evropën dhe Azinë Qendrore, UN Women Kosovo dhe UN Women Serbia, është lansuar Platforma Këshilluese e Grave për Dialogun Beograd-Prishtinë. Sipas njoftimit, platforma synon të sigurojë përfshirje më të madhe të grave në procesin e…

Lajme

26/05/2026 22:51

I Dërguari i Posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sørensen, njoftoi se, në bashkëpunim me UN Women për Evropën dhe Azinë Qendrore, UN Women Kosovo dhe UN Women Serbia, është lansuar Platforma Këshilluese e Grave për Dialogun Beograd-Prishtinë.

Sipas njoftimit, platforma synon të sigurojë përfshirje më të madhe të grave në procesin e dialogut, duke kanalizuar ekspertizën dhe kontributin e tyre në përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve. Organizatorët theksuan se proceset gjithëpërfshirëse janë thelbësore për ndërtimin e paqes së qëndrueshme.

“Së bashku me UN Women ECA, UN Women Kosovo dhe UN Women Serbia, kemi lansuar Platformën Këshilluese të Grave për Dialogun Beograd–Prishtinë. Proceset gjithëpërfshirëse janë thelbësore për paqe të qëndrueshme. Kjo platformë do të kanalizojë ekspertizën e grave në përpjekjet tona për dialog. #ndryshiminenarrativave”, ka deklaruar ai.

Artikuj të ngjashëm

May 26, 2026

Kurti nesër i pret kongresistët amerikanë, mediat mund të marrin pamje...

May 26, 2026

2 milionë eurot e Kurtit për mërgaten, Gruda: Prokuroria të nisë...

May 26, 2026

2 milionë euro për bilet të mërgatës, Bajrami: Keqpërdorim i buxhetit...

May 26, 2026

“Përdorim i resureve publike për qëllime puro elektorale” – Cakolli për...

May 26, 2026

Diskutimet për zgjerimin, The Guardian: BE mund t’ua mohojë anëtareve të...

May 26, 2026

Interneti është rikthyer pjesërisht në Iran, thotë organizata mbikëqyrëse

Lajme të fundit

Kurti nesër i pret kongresistët amerikanë, mediat mund...

2 milionë eurot e Kurtit për mërgaten, Gruda:...

2 milionë euro për bilet të mërgatës, Bajrami:...

“Përdorim i resureve publike për qëllime puro elektorale”...