Mblidhet Kryesia e Kuvendit, pritet të caktohet seanca plenare

Ka filluar mbledhja e Kryesisë së Kuvendit në të cilën pritet të caktohet mbajtja e seancës plenare. Pikat e rendit të ditës janë këto si në vijim: Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme, Deklarimet jashtë rendit të ditës, Pyetjet parlamentare, Përzgjedhja e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Lajme

20/04/2026 13:36

