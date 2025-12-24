“Mbeti e pamposhtur” – FIFA shkruan për vitin historik të Kosovës në futboll

Kombëtarja e Kosovës e ka përmbyllur vitin 2025 në vendin e 80-të të ranglistës së FIFA-s, pozita më e mirë ndonjëherë në historinë e saj. Dardanët e nisën vitin nga vendi i 99-të dhe me një përparim prej 18 pozitash shënuan ngjitjen më të madhe nga të gjitha kombëtaret gjatë këtij viti, progres që FIFA…

Sport

24/12/2025 17:00

Kombëtarja e Kosovës e ka përmbyllur vitin 2025 në vendin e 80-të të ranglistës së FIFA-s, pozita më e mirë ndonjëherë në historinë e saj. Dardanët e nisën vitin nga vendi i 99-të dhe me një përparim prej 18 pozitash shënuan ngjitjen më të madhe nga të gjitha kombëtaret gjatë këtij viti, progres që FIFA e ka konfirmuar zyrtarisht.

FIFA ka theksuar ndryshimin e madh të Kosovës në vitin 2025, duke shkruar: “Para kualifikimeve për Kupën e Botës, Kosova kishte fituar vetëm një nga 18 ndeshjet eliminatore dhe kishte shënuar tetë gola, duke pësuar 39. Megjithatë, kjo ndryshoi në vitin 2025. Ekipi i drejtuar nga Franco Foda, pas humbjes në xhiron e parë ndaj Zvicrës, mbeti i pamposhtur në pesë ndeshjet e tjera, fitoi tri prej tyre dhe siguroi për herë të parë një vend në ‘play-off’-in evropian”.

Sipas FIFA-s, fitoret, barazimet dhe paraqitjet e suksesshme në Ligën e Kombeve dhe në ndeshje miqësore i sollën Kosovës 89.02 pikë, duke e ngjitur nga vendi i 99-të në të 80-tin. Rritja e vazhdueshme gjatë vitit, që nga hyrja në top-100 në fund të 2024-s deri te pozita aktuale, mbetet shpërblim dhe motivim shtesë për Dardanët, të cilët në mars synojnë hapin e radhës drejt kualifikimit historik në Kupën e Botës./kp

Artikuj të ngjashëm

December 24, 2025

Renditja tabelare pas edicionit vjeshtor në Superligë

December 24, 2025

​“Mbeti e pamposhtur” – FIFA shkruan për vitin historik të Kosovës...

December 24, 2025

Agim Ademi publikon një video të rrugëtimit të Kosovës për në...

December 24, 2025

Drita – Prishtina, formacionet zyrtare

December 23, 2025

Granit Xhaka: Kur Alonso futej në zhveshtore, të gjithë mbyllnim gojën...

December 23, 2025

Djali i Carlo Ancelottit mund të bëhet trajner i klubit nga Serie A

Lajme të fundit

Musliu: Konkursi i Serbisë ndërhyrje e qëllimshme në...

Behrami: Kurti synon zhdukjen e pluralizmit politik, populli...

Aksident në Dollc mes një veture dhe një kamioni

Çitaku: Hashim Thaçi nga malet e Qyqavicës ndërtoi...