Mbappe: Në Itali do të shkoja vetëm te Milani Ylli i PSG-së dhe Francës, Kylian Mbappe i tha një tifozi se ai do t’i bashkohej Milanit nëse do të transferohej në Serie A. Reprezentuesi francez u emërua në FIFA FIFPRO Men’s World 11 të hënën mbrëma dhe pas ceremonisë së mbajtur në Paris, një tifoz i kërkoi të transferohej në Serie A. Përgjigja ishte…