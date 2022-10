Mason Greenwood sërish problem me drejtësinë – shkel rregullin e lirimit me kusht Mason Greenwood u ka nxjerrë sërish punë institucioneve të drejtësisë në Angli. Kësaj here lojtari i ka shkelur rregullat e lirimit me kusht, transmeton lajmi.net. Të paktën kështu raporton Daily Mail. Ai u mor në pyetje dyshimin se kishte kërcënuar dikë se do ta vriste dhe për rrjedhojë kaloi tri netë në qeli në një…