Mashtroi disa persona për t’iu caktuar termine për viza pune në Gjermani, arrestohet e dyshuara

Një grua është arrestuar pasi që dyshohet të ketë mashtruar disa persona për t’iu caktuar termine për viza pune në Gjermani.

Këtë veprim ajo e kishte ushtruar pa leje pune.

Në konsultim me prokurorin është verifikuar dokumentacioni në zyrën e të dyshuarës si dhe janë sekuestruar dhjetëra pasaporta me dokumente përcjellëse, dy telefona, një shtëpizë kompjuterike, para të gatshme si dhe dëshmi tjera përmes së cilave dokumentohet aktiviteti i kundërligjshëm.

“Rr. Azem Jashanica, Prishtinë 2023-2024, NN. Lidhur me rastin është identifikuar dhe arrestuar e dyshuara femër kosovare, pasi që e njëjta kishte ushtruar aktivitet pa leje pune dhe e njëjta i kishte mashtruar disa persona për sigurim të terminëve për viza pune në Gjermani. Në konsultim me prokurorin është verifikuar dokumentacioni në zyrën e të dyshuarës si dhe janë sekuestruar dhjetëra pasaporta me dokumente përcjellëse, dy telefona, një shtëpizë kompjuterike, para të gatshme si dhe dëshmi tjera përmes së cilave dokumentohet aktiviteti i kundërligjshëm. Pas intervistimit me vendim të prokurorit e dyshuara është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftimin e Policisë.