Martinelli afër rinovimit të kontratës me Arsenal Gabriel Martinelli do vazhdojë të jetë lojtar i Arsenalit. Sipas mediave braziliane, Gabriel Martinelli është në prag të vazhdimit të kontratës me Emirates deri në vitin 2027, përcjell lajmi.net. Anësori brazilian kishte tërhequr interes nga e gjithë Evropa pasi bisedimet për zgjatjen e kontratës u vonuan mes lojtarit dhe Arsenalit. Por ‘Topçinjtë’ ishin të dëshpëruar…