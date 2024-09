Marrëveshja SHBA-Serbi për energji, DASH: Kemi ndihmuar edhe Kosovën

Me qëllim të arritjes se këtij synimi strategjik, SHBA ditë më parë ka nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim strategjik në fushën e energjisë me Serbinë.

Nënshkrimet në marrëveshje janë vendosur më 18 shtator nga Nënsekretari për Rritje Ekonomike, Energji dhe Ambient, Jose Fernandez dhe kryediplomati serb, Marko Gjuriq.

Pleased to sign a U.S.-Serbia energy agreement with @MFASerbia Minister Marko Djuric. This helps U.S. companies invest in green energy projects in Serbia—another key step in building a stronger U.S.-Serbia strategic partnership for the long term. 🇺🇸🤝🇷🇸

