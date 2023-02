Marotta ‘godet’ Lukakun: Ai ka 103 kilogram, nuk është i përgatitur fizikisht

Sulmuesi i Kombëtares së Belgjikës, Romelu Lukaku është lënë në stol për ndeshjen mes Interit dhe Portos në fazën 1/8 e finales në UEFA Champions League.

Drejtori ekzekutiv i Interit, Marotta ka folur rreth sulmuesit belg dhe ka treguar arsyen pse ai është lënë në bankë rezervë për këtë përballje, shkruan Lajmi.net

“Pse Lukaku është në pankinë? Romelu ka 103 kilogram mbi supe, ai duhet të jetë i përgatitur fizikisht. Nuk është ende 100 për qind në formë, ai po kthehet”, ka thënë Marotta

Ndeshja mes Interit dhe Portos nis nga ora 21:00 në stadiumin ‘Guiseppe Meazza’./Lajmi.net/

Inter CEO Marotta: "Why Lukaku on the bench? Romelu has 103 kg to carry on his shoulders, he must be physically fit. It's not yet 100% fit, he’s getting back to the best form”. 🚨🔵 #UCL

“We expect Romelu to do great things in the second part of the season”. pic.twitter.com/DYWrzLf0Ta

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2023