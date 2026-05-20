Maqedonci: Situata e sigurisë në Kosovë më e qetë, FSK-ja dhe institucionet e sigurisë janë fuqizuar

Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka folur për gjendjen e sigurisë në Kosovë, zhvillimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe ndërtimin e fabrikës së municionit, në një intervistë në emisionin “Debat Plus” në RTV Dukagjini. Ai ka vlerësuar se situata e sigurisë në vend është dukshëm më stabile krahasuar me periudhat…

Lajme

20/05/2026 22:50

Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka folur për gjendjen e sigurisë në Kosovë, zhvillimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe ndërtimin e fabrikës së municionit, në një intervistë në emisionin “Debat Plus” në RTV Dukagjini.

Ai ka vlerësuar se situata e sigurisë në vend është dukshëm më stabile krahasuar me periudhat e mëhershme, duke theksuar shtrirjen e rendit dhe ligjit në gjithë territorin e Kosovës.

“Natyrisht edhe si rezultat i fuqizimit të institucioneve tona të sigurisë, me theks të veçantë të ushtrisë, policisë dhe Agjencisë Kosovare të Inteligjencës (AKI)”.

”Tri këto institucione janë zhvilluar në vazhdimësi gjatë kësaj periudhe krahas punës të themi në baza ditore në shtrirjen e rendit dhe ligjit”, ka thënë ai.

Sipas Maqedoncit, përmirësimi i gjendjes së sigurisë lidhet drejtpërdrejt me ngritjen e kapaciteteve të institucioneve të sigurisë dhe bashkërendimin e tyre në funksion të ruajtjes së stabilitetit në vend.

Artikuj të ngjashëm

May 20, 2026

Parashikimi i motit për të enjten

May 20, 2026

Planet e xhandarmërisë, KFOR: Po i ndjekim nga afër deklaratat

May 20, 2026

MPJ-ja e Maqedonisë së Veriut i dorëzon demarsh verbal Ambasadës shqiptare

May 20, 2026

Altin Krasniqi i reagon Donika Gërvallës: Jo vetëm që e respekton...

May 20, 2026

Pesë shtete të BE-së propozojnë modelin e anëtarësimit “hap pas hapi”...

May 20, 2026

Një dron shkeli hapësirën ajrore, presidenti dhe kryeministrja e Lituanisë më...

Lajme të fundit

Alis Kallaci prek me mesazhin pas Eurovisionit

Aston Villa fiton Ligën e Evropës

Parashikimi i motit për të enjten

Planet e xhandarmërisë, KFOR: Po i ndjekim nga afër deklaratat