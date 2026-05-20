Deklarata e Gërvallës për ish-krerët e UÇK-së, Çitaku: Ka me të mbulu turpi, Donikë
Kandidatja e PDK-së për deputete, Vlora Çitaku ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të ministres në detyrë, Donika Gërvalla, lidhur me ish-krerët e UÇK-së në Hagë.
Gërvalla ka thënë sonte se e respekton deklaratën e bashkëpartiakun të saj, Fatos Geci se “shpreson që krerët e UÇK-së në Hagë të dënohen me burgim të përjetshëm”.
Sekretarja e përgjithshme e PDK-së, ka thënë se një deklaratë e tillë dhemb shumë.
“Ka me të mbulu turpi, Donikë. Çfarë neverie. Çfarë gërrdije. Me qenë Ministre e Jashtme e Republikës së Kosovës, me përfaqësu këtë shtet para botës, e sot si Ministre e Drejtësisë me ua uru burgimin e përjetshëm Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit. Kjo dhemb. Thellë.”, ka thënë Çitaku.
Ajo ka thënë se me një gjuhë të tillë nuk po sulmohen katër njerëz, por UÇK-ja.
“Sepse në fakt, ju nuk po sulmoni vetëm katër njerëz. Ju po doni me dënu UÇK-në, luftën çlirimtare dhe krejt sakrificën mbi të cilën është ndërtu kjo Republikë. Ata burra mund t’i mbani larg Kosovës fizikisht, por nuk mund ta burgosni historinë. Nuk mund ta zhbëni sakrificën, gjakun dhe idealin e mijëra grave e burrave që u ngritën për liri. Marre ju qoftë.”, ka shkruar Çitaku.