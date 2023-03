Mane: Bayern Munich duhet të nënshkruajë përgjithmonë me Cancelo Ylli i Bayern Munich, Sadio Mane ka komnetuar në lidhje me bashkëlojtarin e tij, Joao Cancelo Pas fitores së Bayernit kundër Augsburgut në Bundesligë dhe eliminimit të Paris Saint-Germain, Sadio Mane dëshmoi se ishte i kënaqur me një nga shokët e tij të rinj dhe rivalë të mëdhenj në fazën e tyre në Premier Ligë,…