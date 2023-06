Manchester United bën ofertën e tretë në drejtim të Chelseat për Mason Mount

Por, deri tani dy oferta janë refuzuar nga Blutë e Londrës për mesfushorin e Kombëtares së Anglisë, shkruan Lajmi.net

Siç raporton talkSPORT, Manchester United është duke bërë gati ofertën e tretë në drejtim të klubit londinez.

Oferta e tretë raportohet të jetë rreth 60 milionë funta, e cila mund të jetë e pëlqyer edhe nga pronaret amerikan të Chelseat.

Mount nuk po e vazhdon kontratën me ekipin londinez prandaj gjasat për t’u larguar janë shumë të mëdha./Lajmi.net/

BREAKING: #MUFC are hopeful their third offer for #CFC’s Mason Mount will be accepted.

Utd are preparing an offer of £55m plus add-ons, taking the overall package to around £60m.

– talkSPORT sources understand

📲 Listen ☞ https://t.co/VJgUHnqLBz pic.twitter.com/qflJoK3lDH

— talkSPORT (@talkSPORT) June 23, 2023