Manaj e Tusha vulosin ëndrrën evropiane – Drita shkruan histori dhe kalon tutje në Ligën e Kampionëve Kampioni i Kosovës, Drita, ka shkruar histori sonte në Luksemburg duke u bërë klubi i parë kosovar që kalon raundin e parë të Ligës së Kampionëve. Skuadra nga Gjilani triumfoi si mysafire e Differdange 03 me rezultat 3-2, ndërsa me fitoren 1-0 në ndeshjen e parë në Prishtinë, Drita e mbylli dy ndeshjet me rezultat…