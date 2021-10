Man Utd vendosin një rekord negativ që se kishin bërë në 50 vite

Manchester United u ndal me barazim nga Evertoni, në ndeshjen hapëse të xhiros së 7-të në Premier Ligë.

Ndeshja mes Man Utd dhe Evertonit u mbyll me rezultat 1-1.

‘Djajtë’ ishin të parët që dolën në avantazh pas golit nga Anthony Martial në fund të pjesës së parë, gjersa mysafirët barazuan rezultatin në pjesën e dytë me anë të Andros Towensend në minutën e 65-të nga një kundërsulm fantastik i ‘Toffees’, me çka përfundoi ky takim me këtë rezultat.

United me golin e pësuar në këtë takim tani kanë shkuar në nëntë ndeshje radhazi pa mbajtur portën e paprekur në shtëpi në kuadër të ligës.

‘Djajtë’ nuk kanë pasur një ecuri kaq të gjatë pa mbajtur portën e paprekur që nga shkurti i vitit 1971, kur kishin shkuar në 10 ndeshje radhazi në ligë në shtëpi pa mbajtur portën e paprekur.

Man Utd me këtë barazim mbledhin 14 pikë, duke u pozicionuar momentalisht në pozitën e dytë, me pikë të barabarta me Liverpool. /Lajmi.net