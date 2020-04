Malishevë, 23 të shëruar nga koronavirusi

“Sipas konfirmimit zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë, edhe dy persona të tjerë nga Komuna e Malishevës, ish të prekur me COVID-19, janë shëruar dhe me këtë numri i të shëruarave rritet në 23 persona të shëruar. Shërimin e dy personave nga Komuna e Malishevës, e ka konfirmuar drejtori i IKSHP-së, prof..Naser Ramadani, në komunikim me nënkryetarin e komunës, Hajdin Berisha. Sonte, përveç konfirmimit për të shëruar, nuk është shënuar asnjë rast i prekur me COVID-19 nga Malisheva”, thuhet në komunikatë e komunës së Malishevës.

Malisheva numëron 70 të infektuar dhe deri më sot ishte komuna më e prekur. Me rastet e fundit, tash është Ferizaj me numrin më të madh të rasteve – 81.

Një person nga Malisheva ka vdekur si pasojë e Covid-19.