Malisheva nesër luan kundër gjigantit të Ukrainës, Dinamo Kiev

Klubi i futbollit nga Kosova, FC Malisheva nesër do të zhvilloj miqësoren e radhës para fillimit të pjesës së dytë të sezonit. Malisheva do të luaj miqësore në Antalia të Turqisë kundër ekipit të njohur nga Ukraina, FC Dinamo Kiev, transmeton lajmi.net. Ndeshja do të zhvillohet në ora 15:00 sipas kohës sonë lokale. Loja luhet…

Sport

24/01/2026 16:41

Klubi i futbollit nga Kosova, FC Malisheva nesër do të zhvilloj miqësoren e radhës para fillimit të pjesës së dytë të sezonit.

Malisheva do të luaj miqësore në Antalia të Turqisë kundër ekipit të njohur nga Ukraina, FC Dinamo Kiev, transmeton lajmi.net.

Ndeshja do të zhvillohet në ora 15:00 sipas kohës sonë lokale. Loja luhet në stadiumin “Kremlin 1”.

Kjo është miqësorja e katërt gjatë fazës përgatitore të Malishevës.

Tri miqësoret e para i ka fituar./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 24, 2026

Ky është stadiumi ku Prishtina dhe Drita e zhvillojnë nesër finalen...

January 24, 2026

Ernest Muçi fiton çmimin e golit më të bukur gjatë muajit dhjetor në Turqi

January 24, 2026

Këta janë futbollistët më të paguar në La Liga për sezonin 2025/26

January 23, 2026

Ademi viziton klubet kosovare në fazën përgatitore në Turqi: Pranvera do...

January 23, 2026

Shqipëria do të ketë vetëm 2900 tifozë në ndeshjen ndaj Polonisë,...

January 23, 2026

Largimi i mundshëm i Robertson, Liverpooli i gatshëm të rikthej mbrojtësin...

Lajme të fundit

Delegacion i KFOR-it viziton Portin e Durrësit për...

Kurti tha se s’ka amnisti për manipulimet me...

“Kur Limi hyri në shtëpi, të dy ishim beqarë”, thotë Alba

Kërkohet paraburgim për 23 persona lidhur me manipulimin e votave në Prizren