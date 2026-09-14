Malisheva fiton bindshëm ndaj Llapit, Ballkani ndalet nga Dukagjini
Malisheva ka shënuar fitore të thellë 4:0 ndaj Llapit në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë, në kuadër të xhiros së gjashtë të Superligës së Kosovës në futboll. Skuadra mysafire ka kaluar në epërsi në minutën e dyzet e një me golin e Vusal Isgandarli, i cili është pranuar pas rishikimit në VAR. Në pjesën e dytë, Malisheva e…
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Malisheva ka shënuar fitore të thellë 4:0 ndaj Llapit në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë, në kuadër të xhiros së gjashtë të Superligës së Kosovës në futboll.
Skuadra mysafire ka kaluar në epërsi në minutën e dyzet e një me golin e Vusal Isgandarli, i cili është pranuar pas rishikimit në VAR.
Në pjesën e dytë, Malisheva e ka thelluar rezultatin në minutën e pesëdhjetë e shtatë, kur Xhemal Ibishi ka realizuar nga penalltia, e cila gjithashtu është konfirmuar pas ndërhyrjes së VAR.
Vetëm tre minuta më vonë, Lorent Talla ka shënuar për 3:0, ndërsa rezultatin përfundimtar 4:0 e ka vulosur Mark Bushaj në minutën e tetëdhjetë e katërt.
Ndërkohë, ndeshja tjetër e kësaj xhiroje mes Ballkanit dhe Dukagjinit, e zhvilluar në Suharekë, ka përfunduar pa gola, 0:0.
Pas gjashtë xhirove, tabelën e Superligës e kryeson Prishtina me pesëmbëdhjetë pikë, ndërsa në vendin e fundit mbetet Vushtrria, që ende nuk ka fituar asnjë pikë.