Maliqi ironizon marrëveshjen VV-LDK: Dy veta gjetën presidentin konsensual të “Kurthit”
Analisti Shkëlzen Maliqi e ka komentuar marrëveshjen në mes të LDK-së dhe VV-së për zgjedhjen e presidentit të ri. Ai ka ironizuar me këtë ujdi të Abdixhikut dhe Kuriti. Sipas tij, Bekim Sejdiu është president konsesual i “Kurthit”. “Dy veta gjeten “presidentin konsensual” të Kurthit”, ka thënë Maliqi.
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Analisti Shkëlzen Maliqi e ka komentuar marrëveshjen në mes të LDK-së dhe VV-së për zgjedhjen e presidentit të ri.
Ai ka ironizuar me këtë ujdi të Abdixhikut dhe Kuriti.
Sipas tij, Bekim Sejdiu është president konsesual i “Kurthit”.
“Dy veta gjeten “presidentin konsensual” të Kurthit”, ka thënë Maliqi.