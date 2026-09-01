Maliqi ironizon marrëveshjen VV-LDK: Dy veta gjetën presidentin konsensual të “Kurthit”

Analisti Shkëlzen Maliqi e ka komentuar marrëveshjen në mes të LDK-së dhe VV-së për zgjedhjen e presidentit të ri. Ai ka ironizuar me këtë ujdi të Abdixhikut dhe Kuriti. Sipas tij, Bekim Sejdiu është president konsesual i “Kurthit”. “Dy veta gjeten “presidentin konsensual” të Kurthit”, ka thënë Maliqi.

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01/09/2026 10:42

Analisti Shkëlzen Maliqi e ka komentuar marrëveshjen në mes të LDK-së dhe VV-së për zgjedhjen e presidentit të ri.

Ai ka ironizuar me këtë ujdi të Abdixhikut dhe Kuriti.

Sipas tij, Bekim Sejdiu është president konsesual i “Kurthit”.

“Dy veta gjeten “presidentin konsensual” të Kurthit”, ka thënë Maliqi.

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