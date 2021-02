Mali i Zi: Eksportet e mallrave ranë me një të pestën, importet me 26% në janar

Mallrat me vlerë 25.3 milionë euro janë eksportuar dhe 102.8 milionë euro janë importuar. Krahasuar me të njëjtin muaj në vitin 2020, eksportet ishin më të ulëta me 19 për qind, dhe importet ishin më të ulëta me 25.9 për qind, raporton portali CdM.

Mbulimi i importeve nga eksportet arriti në 24.6 për qind dhe është më i lartë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar kur arriti në 22.5 për qind, sipas Monstat.

Shumica e mallrave u eksportuan në Serbi (6.1 milionë euro), Slloveni (2.8 milionë euro) dhe Bosnjë dhe Hercegovinë (2 milionë euro) muajin e kaluar.

Në të njëjtën kohë, në janar 2021, Mali i Zi importoi më shumë mallra nga Serbia (20.5 milionë euro), Kina (13.3 milionë) dhe Gjermania (10.2 milionë euro). /Lajmi.net/