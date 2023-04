Maldini mbron Leaon dhe i drejtohet Spallettit: Fitove kampionatin, çfarë ka… do më shumë?

Skuadra e AC Milan arriti të fitonte me shifrat 0-4 në transfertë ndaj Napolit. Vendasit nuk e kanë pëlqyer aspak mënyrën sesi Leao festoi pas shënimit të golit të parë.

Këtë Spalletti ia ka shprehur hapur futbollistit, teksa po ktheheshin nga dhoma e zhveshjes në fushë, shkruan Lajmi.net

Portugezi nuk është mërzitur shumë, duke i shtrirë dorën trajnerit të Napolit për të dëgjuar versionin e tij. Por në ato momente, Maldini ka ndërhyrë me nervozizëm ndaj Spallettit për të mbrojtur lojtarin e tij. “Zotëri, je shumë nervoz, por fitove kampionatin, çfarë ka… do më shumë se kaq?”.

👀 Maldini and Spalletti having words just before the second halfpic.twitter.com/BLjV6odbXj

— SempreMilan 🏆 (@SempreMilanCom) April 2, 2023