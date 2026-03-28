“Makazze” dhe “Na’Vi” kualifikohen në një finale tjetër, ylli kosovar shkëlqen kundër ekipit rus
Ekipi “Natus Vincere” i njohur si “Na’Vi” është kualifikuar në finalen e turneut “BLAST Open Rotterdam 2026”. Në ekipin e “Na’Vi” luan edhe kosovari Drin “Makazze” Shaqiri, transmeton lajmi.net. Në gjysmëfinale, ata mposhtën ekipin nga Rusia “Paravision” me rezultat 2:1 në ‘maps’. Ekipi i Makazzes fitoi në “Dust 2” dhe “Mirage”, kurse u mposhtën në…
Sport
Në gjysmëfinale, ata mposhtën ekipin nga Rusia “Paravision” me rezultat 2:1 në ‘maps’.
Ekipi i Makazzes fitoi në “Dust 2” dhe “Mirage”, kurse u mposhtën në “Inferno”.
Kosovari shkëlqeu në këtë ndeshje duke arritur të ketë 49 ‘kills’ dhe një vlerësim 1.09. Ai ishte i pandalshëm në “map” e fundit “Mirage”, ku pati 23 ‘kills’.
Në finalen, që fillon nga ora 12:00 nesër, ekipi i “Na’Vi” do të luaj kundër ekipit më të mirë në botë momentalisht “Vitality”./lajmi.net/