Lushtaku: Vetëvendosje në koordinim të plotë me Listën Serbe
Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje të Albin Kurtit se është koordinuar me Listën Serbe. Ai thotë se koordinimi mes këtyre dy partive ndodhi pasi vetëm ato ishin në sallë në momentin e zgjedhjes së Qeverisë Kurti 4. “Vetëm Vetëvendosja dhe Lista Serbe në sallë në momentin e zgjedhjes së Qeverisë Kurti…
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Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje të Albin Kurtit se është koordinuar me Listën Serbe.
Ai thotë se koordinimi mes këtyre dy partive ndodhi pasi vetëm ato ishin në sallë në momentin e zgjedhjes së Qeverisë Kurti 4.
“Vetëm Vetëvendosja dhe Lista Serbe në sallë në momentin e zgjedhjes së Qeverisë Kurti 4. Koordinim i plotë, aktrim i dobët”, ka shkruar ai.