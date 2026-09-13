Lushtaku: Vetëvendosje në koordinim të plotë me Listën Serbe

Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje të Albin Kurtit se është koordinuar me Listën Serbe. Ai thotë se koordinimi mes këtyre dy partive ndodhi pasi vetëm ato ishin në sallë në momentin e zgjedhjes së Qeverisë Kurti 4. “Vetëm Vetëvendosja dhe Lista Serbe në sallë në momentin e zgjedhjes së Qeverisë Kurti…

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13/09/2026 17:44

Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje të Albin Kurtit se është koordinuar me Listën Serbe.

Ai thotë se koordinimi mes këtyre dy partive ndodhi pasi vetëm ato ishin në sallë në momentin e zgjedhjes së Qeverisë Kurti 4.

“Vetëm Vetëvendosja dhe Lista Serbe në sallë në momentin e zgjedhjes së Qeverisë Kurti 4. Koordinim i plotë, aktrim i dobët”, ka shkruar ai.

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