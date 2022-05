Lunaçek i bashkëngjitet peticionit për liberalizim vizash ndaj Kosovës

Përmes një cicërime në Twitter, Lunaçek ka thënë se qytetarët e Kosovës e meritojnë t’i bashkohen BE-së dhe nuk duhet të pengohen që të vizitojnë miqtë e familjarët tyre.

“Nismë e rëndësishme, Ju lutem ta shpërndani: Qytetarët e Kosovës nuk duhet të përjashtohen prej vizitave ndaj familjarëve në BE!!!”, ka shkruar ajo në ‘Twitter’-in e saj.

Eine wichtige Initiative, an important initiative, pls. sign and share: citizens of Kosovo 🇽🇰 must no longer be excluded from visiting friends and family in the EU 🇪🇺!!! https://t.co/WXXKi1qjHK

