Luizi publikon këngën e re, në bashkëpunim me Flamurin e Ilirin
Luiz Ejlli është rikthyer me një surprizë për publikun.
Këngëtari ka sjellë projektin e ri muzikor të titulluar “Xhelozi”, këtë herë në bashkëpunim me dyshen Flamur dhe Ilir.
Kënga u publikua vetëm pak orë më parë në kanalin zyrtar të SBS Entertainment në YouTube dhe ka marrë mijëra klikime që në minutat e para.
Teksti dhe muzika mbajnë firmën e Flamurit dhe Ilirit, ndërsa produksioni është realizuar nga Erno dhe Çelik Lipa.
Ky bashkëpunim po pritet me shumë entuziazëm nga fansat, të cilët e kanë përmbytur rrjetin me komente pozitive dhe pritshmëri që “Xhelozi” të shndërrohet në një nga hitet e sezonit.