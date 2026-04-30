Haradinaj – Kurtit: Asnjëri nga emrat që i ka nominuar për president nuk i ka negociuar me deputetët

30/04/2026 23:58

Ish-deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për mënyrën e zgjedhjes së presidentit, që në fund dështoi dhe çoi vendin në zgjedhje.

Haradinaj tha se e falënderon publikisht Kurtin që nuk i ka përfshirë në takime, duke shtuar se, sipas tij, këto diskutime nuk kanë pasur përmbajtje reale.

“E falënderojmë Albin Kurtin publikisht që nuk ka bërë pjesë të këtyre debateve. Sepse epo dihet që edhe beteja e fundit, në foltore, si një tip tubimi elektoral se në Parlament. U pa që ky po mundohet ta hedhë fajin tek subjektet opozitare. Nuk qëndron ky fakt. Asnjëri nga emrat që i ka nominuar (për president) nuk i ka negociuar me deputetët…

E kemi pasur qëndrimin publik ë nuk i shkojmë në takim. Nuk kemi nevojë me shku sepse nuk ka diskutime përmbajtësore…”, ka thënë Haradinaj në RTV Dukagjini.

Artikuj të ngjashëm

April 30, 2026

Hoxhaj falënderon kongresmenët amerikanë: Kosova i takon NATO-s

April 30, 2026

Raportohet se 30-vjeçari kosovar vdiq në vendin e punës në Gjermani

April 30, 2026

Ymeri: Kthimi i Vjosa Osmanit në LDK “fakt i kryer”, ekziston...

April 30, 2026

Ky është i dyshuari për sulm ndaj dy hebrenjve në Londër

April 30, 2026

​Trump po vë bast se bllokada e tij do të sfidojë...

April 29, 2026

Banka Botërore parashikon rritje ekonomike prej 3.7 për qind në Kosovë

