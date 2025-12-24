Lufta e plotë mes gjigantëve: Real Madrid kërkon dokumentet sekrete nga Barcelona
Real Madrid ka intensifikuar përpjekjet e saj në hetimin mbi rastin Negreira, duke kërkuar zyrtarisht qasje në dokumente financiare dhe të brendshme të Barcelona-s për periudhën 2010-2018.
Klubi madrilen kërkon auditime të brendshme, bilance vjetore, procesverbalet e Komitetit të Tatimeve dhe çdo komunikim ligjor lidhur me pagesat për José María Enríquez Negreira, ish-zëvendës president i Komitetit Teknik të Arbitrave.
Gjithashtu, Real Madrid kërkon marrjen e dëshmisë së dëshmitarit Carlos Naval Biosca dhe përfshirjen e një deklarate të presidentit të Barcelonës, Joan Laporta, nga viti 2009, e cila sipas Los Blancos, bie ndesh me shpjegimet e tij për pagesat ndaj Negreira-s.
Ky hap tregon vendosmërinë e Real Madrid për të kërkuar transparencë të plotë mbi marrëdhëniet financiare të Barcelonës lidhur me rastin dhe thekson tensionin e vazhdueshëm mes dy gjigantëve të La Liga-s.