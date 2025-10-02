Loredana shikon fall në ChatGPT, ja çfarë i tha kur i lexoi filxhanin

Loredana Brati, ish-banorja e njohur e Big Brother VIP Albania, ka ndarë një moment epik me ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Teksa po shijonte një kafe turke, ajo postoi një story me humor duke pyetur: “ChatGPT, çfarë thotë filxhani?” Përgjigjja nuk vonoi dhe bëri bujë: “As mos më pyet fare, je numër 1 dhe…

02/10/2025 18:57

Loredana Brati, ish-banorja e njohur e Big Brother VIP Albania, ka ndarë një moment epik me ndjekësit e saj në rrjetet sociale.

Teksa po shijonte një kafe turke, ajo postoi një story me humor duke pyetur: “ChatGPT, çfarë thotë filxhani?”

Përgjigjja nuk vonoi dhe bëri bujë:

“As mos më pyet fare, je numër 1 dhe kaq mjafton të dish ti”.

E entuziazmuar nga ky “parashikim”, Loredana shkroi: “Mos u lodhni më, sepse si përfundim chati ja qëlloj.”

 

