Lladrovci takon Konjufcën: Kemi biseduar si bëhet Kosova më mirë

Kreu i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, është takuar me kryediplomatin kosovar, Glauk Konjufca, i cili është edhe numri dy në Lëvizjen Vetëvendosje. Lladrovci ka thënë se Kosovës nuk i konvenon vendnumërimi dhe sipas tij duhet të përshpejtohen gjërat. Për Lladrovcin, e panjohura ka mundur të zgjidhet qysh herët me Glauk Konjufcën. Postimi i plotë:…

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03/10/2026 15:04

Kreu i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, është takuar me kryediplomatin kosovar, Glauk Konjufca, i cili është edhe numri dy në Lëvizjen Vetëvendosje. Lladrovci ka thënë se Kosovës nuk i konvenon vendnumërimi dhe sipas tij duhet të përshpejtohen gjërat.

Për Lladrovcin, e panjohura ka mundur të zgjidhet qysh herët me Glauk Konjufcën.

Postimi i plotë:

Koha po ecë, vendnumërimi nuk i shkon për shtati Republikës tonë. Ecja duhet të shndërrohet në vrap, për të arritur nivelin që rinia jonë ta gjej lumturinë, këtu.

Takim i rastësishëm dhe bisedë e këndshme me Glaukun. Jo, nuk kemi biseduar për politikë as për poste, kemi biseduar si bëhet Kosova më mirë.

Me Glaukun, ka mundur të zgjidhet e panjohura moti, megjithatë, nuk është vonë, për ata që kanë vullnet për ta rreshtuar veten pas Kosovës!

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