Lladrovci në Qafë Mullar: Kujtohet heroizmi i Luan Haradinajt 29 vjet pas rënies
Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, bashkë me bashkëluftëtarë, familjarë të heronjve e dëshmorëve, veteranë të UÇK-së dhe qytetarë, në Qafë Mullar, nderuan kujtimin për Luan Haradinajn, në vendin e rënies para 29 vjetëve. Përmes një postimi në Facebook, Lladrovci tha se njohësi më i mirë i kësaj pjese të atdheut, për furnizime dhe rrugës së…
Përmes një postimi në Facebook, Lladrovci tha se njohësi më i mirë i kësaj pjese të atdheut, për furnizime dhe rrugës së çlirimtarëve u printe Luani i UÇK-së.
“Vitet e ’60, përgatitën Pranverën e madhe të vitit 1981, e vitet ’80 i kalitën e farkuan luftëtarët çlirimtarë që i dalin zot atdheut. Përndjekja, vrasja, burgosja e dhuna ndaj qytetarëve nga regjimi serb nuk ndalej. Apartejdi në vitet ’90, ishte përshkrimi i situatës që përcillte shqiptarët, prandaj i ngjeshëm armët dhe filluam rrugën e çlirimit. Me kërkesë të Adem Jasharit, njësiti është nisur dhe do ta përkrahte atë për fillimin e luftës çlirimtare”.
“Kishte borë më 5 maj 1997 në Qafë Mullar, kur ramë në pritë. Njësiti kishte dhjetë pjesëtarë, Feha, Xheva, Ilazi, Ramushi, Abedini, Selimi, Ganiu, Rafeti, unë dhe njohësi më i mirë i rrugëve të lirisë, Luani. Nga ky njësit, pesë janë heronj të kombit, pesë jemi gjallë për të dëshmuar se liria kërkoi përkushtim të jashtëzakonshëm dhe vetëmohim të pashoq. Luani i UÇK-së është emblemë e lirisë. Lavdi Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës! Lavdi heroit të kombit Luan Haradinaj!”, thuhet në postimin e kreut të Drenasit.