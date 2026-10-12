Lista e Speciales e shkurtit 2023 me emrat e personave që konsiderohen viktima në rastin e ish-krerëve të UÇK-së
Gjykata Speciale e kishte bërë publik në shkurt të vitit 2023 një dokument që fillimisht ishte konfidencial, me emrat e personave që konsiderohen viktima në rastin ndaj ish krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Në listën me 102 persona që konsiderohen viktima, janë 53 serbë, 23 shqiptarë, një rom dhe 25 emra janë mbajtur konfidencial.…
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Gjykata Speciale e kishte bërë publik në shkurt të vitit 2023 një dokument që fillimisht ishte konfidencial, me emrat e personave që konsiderohen viktima në rastin ndaj ish krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në listën me 102 persona që konsiderohen viktima, janë 53 serbë, 23 shqiptarë, një rom dhe 25 emra janë mbajtur konfidencial.
Më 16 shtator, Gjykata Speciale i dënoi në shkallë të parë Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Rexhep Selimin dhe Jakup Krasniqin për krime lufte me nga 13 deri në 25 vjet burgim.
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