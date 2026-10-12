BE-ja dhe Banka Evropiane e Investimeve diskutojnë investimet dhe stabilitetin institucional në Kosovë

Zëvendësshefi i BE-së në Kosovë, Alexis Hupin ka zhvilluar një takim me Zëvendëspresidentin e Bankës Evropiane të Investimeve, Robert de Groot. Përmes një njoftimi në Facebook, Zyra e BE-së në Kosovë ka bërë të ditur se të dy diskutuan për rëndësinë e rikthimit të stabilitetit institucional në vend, për avancimin e investimeve të mbështetura nga…

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12/10/2026 12:13

Zëvendësshefi i BE-së në Kosovë, Alexis Hupin ka zhvilluar një takim me Zëvendëspresidentin e Bankës Evropiane të Investimeve, Robert de Groot.

Përmes një njoftimi në Facebook, Zyra e BE-së në Kosovë ka bërë të ditur se të dy diskutuan për rëndësinë e rikthimit të stabilitetit institucional në vend, për avancimin e investimeve të mbështetura nga BE-ja në kuadër të Kornizës së Investimeve për Ballkanin Perëndimor, si dhe nevojën për planifikim afatgjatë të investimeve.

Hupin gjithashtu theksoi mundësitë e mëtejshme për zhvillimin e Kosovës në kuadër të Planit të Rritjes së BE-së.

“BE-ja është ofruesja më e madhe e ndihmës financiare për Kosovën dhe partnerja e saj më e besueshme”, thuhet në njoftim.

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