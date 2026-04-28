Lirohet nga burgu në Serbi ish-ushtari i UÇK-së, Mithat Lozhani
Është liruar nga burgu në Serbi, ish-ushtari i UÇK-së, Mithat Lozhani. Lajmin për këtë e ka dhënë avokati i tij, Arianit Koci përmes një postimi në Facebook. “Lajm i madh: Mithat Lozhani u lirua nga burgu në Beograd! Vazhdoj me punu për qytetarin e Kosovës”, ka shkruar Koci. Lozhani u arrestua më 5 shkurt 2026…
Lajme
Postimi i plotë: