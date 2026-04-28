Lirohet nga burgu në Serbi ish-ushtari i UÇK-së, Mithat Lozhani

28/04/2026 17:51

Është liruar nga burgu në Serbi, ish-ushtari i UÇK-së, Mithat Lozhani.

Lajmin për këtë e ka dhënë avokati i tij, Arianit Koci përmes një postimi në Facebook.

“Lajm i madh: Mithat Lozhani u lirua nga burgu në Beograd! Vazhdoj me punu për qytetarin e Kosovës”, ka shkruar Koci.

Lozhani u arrestua më 5 shkurt 2026 në kufirin mes Serbisë dhe Kroacisë dhe gjatë kontrollit i është gjetur në xhep kartela e anëtarësisë së veteranit të UÇK-së.

Koci ditë më parë kishte shkruar se Mithat Lozhani nuk është në gjendje të mirë.

“Përndryshe, Mi’hati nuk është mirë. Po më tregojnë që në burg e kanë dërgu në mesin e pjesëtarëve të grupit famëkeq të Arkanit”, kishte shkruar Koci. Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

April 28, 2026

Kurti s’tregon se si do ta vazhdojnë seancën për zgjedhjen e...

April 28, 2026

IKSHPK jep alarmin: Rreziqe shëndetësore nëse s’merren masa urgjente ndaj ndotjes...

April 28, 2026

Haradinaj: Kurti e ndali ndërtimin e Termocentralit “Kosova e Re”, sot...

April 28, 2026

89-vjeçari shkakton terror në Greqi, plagos 5 persona në zyrën e...

April 28, 2026

I dyshuari për sulmin në Uashington akuzohet për tentativë atentati ndaj...

April 27, 2026

​Irani ofron hapjen e Ngushticës së Hormuzit, por ka kërkesat e veta

Lajme të fundit

Kurti s’tregon se si do ta vazhdojnë seancën...

IKSHPK jep alarmin: Rreziqe shëndetësore nëse s’merren masa...

Haradinaj: Kurti e ndali ndërtimin e Termocentralit “Kosova...

Çitaku-Kurtit: Ti nuk e ke problem ta përmbysësh...