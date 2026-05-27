Limaj shkon për Bajram të nëna e Hashim Thaçit: Në sytë e një nëne që pret djalin e saj nga Haga, shihet malli, por mbi të gjitha krenaria

27/05/2026 17:34

Kryetari i Nisma, Fatmir Limaj ka vizituar për festën e Bajramit, nënen e Hashim Thaçit.

Ai është shprehur se tek nëna Hyrë, ka parë mall që pret djalin nga Haga, por edhe krenari.

E plotë:

Në këtë ditë të shenjtë të Bajramit, vizita te nana Hyrë dhe familja e mikut tim Presidentit Hashim Thaçi ishte vizitë te qëndresa, krenaria dhe atdhedashuria.

Në sytë e një nëne që pret djalin e saj nga Haga, shihet malli, por mbi të gjitha krenaria për rrugën dhe sakrificën e tij për Kosovën.

Nana Hyrë qëndron e fortë, ashtu siç kanë qëndru gjithmonë nanat shqiptare, me zemër të madhe dhe besim të palëkundur.

Lusim Zotin që festat e ardhshme t’i presim bashkë me bashkëluftëtarët tanë që padrejtësishtë gjinden në Hagë

