Limaj shkon për Bajram të nëna e Hashim Thaçit: Në sytë e një nëne që pret djalin e saj nga Haga, shihet malli, por mbi të gjitha krenaria
Kryetari i Nisma, Fatmir Limaj ka vizituar për festën e Bajramit, nënen e Hashim Thaçit. Ai është shprehur se tek nëna Hyrë, ka parë mall që pret djalin nga Haga, por edhe krenari. E plotë: Në këtë ditë të shenjtë të Bajramit, vizita te nana Hyrë dhe familja e mikut tim Presidentit Hashim Thaçi ishte…
Lajme
Kryetari i Nisma, Fatmir Limaj ka vizituar për festën e Bajramit, nënen e Hashim Thaçit.
Ai është shprehur se tek nëna Hyrë, ka parë mall që pret djalin nga Haga, por edhe krenari.
E plotë:
Në këtë ditë të shenjtë të Bajramit, vizita te nana Hyrë dhe familja e mikut tim Presidentit Hashim Thaçi ishte vizitë te qëndresa, krenaria dhe atdhedashuria.
Në sytë e një nëne që pret djalin e saj nga Haga, shihet malli, por mbi të gjitha krenaria për rrugën dhe sakrificën e tij për Kosovën.
Nana Hyrë qëndron e fortë, ashtu siç kanë qëndru gjithmonë nanat shqiptare, me zemër të madhe dhe besim të palëkundur.
Lusim Zotin që festat e ardhshme t’i presim bashkë me bashkëluftëtarët tanë që padrejtësishtë gjinden në Hagë