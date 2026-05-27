Çfarë po ndodh me çështjen e Matthew Perry? Asistenti dyshohet se shkatërroi prova

27/05/2026 18:22

Zbulime të reja kanë dalë në dritë rreth vdekjes së Matthew Perry në vitin 2023, ndërsa ish-asistenti i tij akuzohet për përpjekje për të shkatërruar provat që lidhen me përdorimin e ketaminës nga aktori.

Sipas prokurorëve federalë, Kenneth Iwamasa dyshohet se filloi përpjekjen për të mbuluar ngjarjen vetëm një orë pasi Perry, 54 vjeç, vdiq më 29 tetor tre vjet më parë në vaskën me ujë të nxehtë të shtëpisë së tij në Kaliforni.

Autoritetet pretendojnë se Iwamasa shkatërroi provat fizike dhe dixhitale që lidheshin me përdorimin e drogës, ndërsa dyshohet se u kërkoi personave të tjerë të shkatërronin provat që lidhnin një rrjet furnizimi me drogë për përdorim personal të aktorit.

Ai tashmë është deklaruar fajtor për komplot për shpërndarjen e ketaminës që rezultoi në vdekje, pas një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë me autoritetet në vitin 2024. Prokurorët po kërkojnë një dënim prej 41 muajsh burgim, ndërsa fillimisht ai përballej me deri në 15 vjet burgim.

